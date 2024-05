Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 616 dias: são sete jogos

Os 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield em 31 de agosro de 2022 marcaram a última grande atuação do Flamengo sob o comando de Dorival Júnior. Um show que deixou os argentinos boquiabertos, com o time superando até os buracos que o técnico Cacique Medina, do time de Buenos Aires, mandou fazer no gramado do estádio José Amalfitani para dificultar o toque de bola rubro-negro. Não adiantou.

Passados 616 dias o time carioca soma outros sete compromissos como visitante na Copa Libertadores: zero vitória. Desde então o atual campeão do Rio de Janeiro foi ao Equador perder para o Aucas por 2 a 1, de virada. Foi o penúltimo jogo do técnico Vitor Pereira, que seria demitido após a partida seguinte, 4 a 1 para o Fluminense na decisão do campeonato carioca de 2023.

Depois, já com Jorge Sampaoli como treinador da vez, empates contra o Racing em Avellaneda e diante do modestíssimo Ñublense, no Chile, ambos por 1 a 1. Para fechar, ainda com o mesmo técnico, o Flamengo foi a Assunção, ampliou o placar agregado para 2 a 0, mas sofreu grês gols de cabeça do Olimpia no Defensores del Chaco, sendo eliminado ainda nas oitavas de final do certame passado.