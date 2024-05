Corinthians perdeu 12 dos 20 últimos jogos contra o Fla: adversário ideal

Nos últimos 20 jogos contra o Flamengo o Corinthians venceu três, a última no Rio de Janeiro, com o adversário de ressaca pelos títulos da Copa do Brasil, superando os próprios corintianos na final, e Libertadores. A anterior, em São Paulo, sobre uma equipe rubro-negra cheia de reservas, quando o gol único do cotejo foi marcado pateticamente por Rodinei. Contra!

Os 2 a 0 deste sábado marcaram a 12ª vitória do Flamengo sobre o Corinthians nesse recorte das 20 últimas pelejas entre os dois clubes, com cinco empates. Portanto, em crise, nada melhor para o campeão carioca do que receber o time da segunda maior torcida do país no Maracanã, onde venceu bem e com amplo merecimento, mesmo com sustos no segundo tempo, quando Rossi brilhou.

Escalando os jogadores em posições nas quais podem render mais, Tite eliminou problemas que levava para ele mesmo. Assim, De La Cruz foi muito bem, Allan idem, Gerson fez sua melhor apresentação desde que voltou da cirurgia renal e Lorran, de 17 anos, foi a sensação, com uma assistência para Pedro abrir o placar e um gol, que definiu a vitória.