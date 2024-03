'Dorivalizada', seleção não deve utilizar o 'Dinizismo' como referência

Ao defender, o time brasileiro era uma desordem, com o meio-campo espanhol à vontade e jogadores como Rodri excessivamente livres. A ponto de o capitão da Espanha finalizar da frente da área sem ninguém minimamente próximo, logo depois do primeiro gol brasileiro, marcado graças à displicência do goleiro Unai Simon.

No segundo tempo, com Endrick participativo e empatando a peleja, o Brasil melhorou muito. Das duas finalizações nos primeiros 45 minutos para seis(!) em apenas 12 após o intervalo com o placar em 2 a 2. Sim, a Espanha já reduzira o ritmo há algum tempo, mas o time de Dorival Júnior de fato reagiu, competiu de fato.

Os dois pênaltis absurdos marcados para os donos da casa pelo apitador português ajudaram demais a seleção espanhola, mas não apagam o fato de o time de Luis de la Fuente ter sido superior na maior parte do amistoso. A seleção brasileira não jogou bem e foi prejudicada pelo árbitro, tudo isso é verdade. Não vale a pena lembrar que com Diniz era pior para mascarar os fatos.

Siga Mauro Cezar no Twitter

Siga Mauro Cezar no Instagram

Siga Mauro Cezar no Facebook