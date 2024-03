Altitude será a adversária do Flamengo na Libertadores. Veja os palpites

O grande problema do Flamengo em sua chave é visitar times que jogam nas alturas. O time vai vai à Bolívia encarar o Bolívar a 3.640 metros, e à Colômbia encarar o Millonarios a 2.625 metros. No Chile não haverá altitude diante do Palestino.

Palpite: Flamengo e Bolívar avançam.

Depois de anos pegando adversários mais fáceis na fase de grupos, o Palmeiras encara uma chave mais dura. Independiente Del Valle e San Lorenzo serão os mais duros oponentes e o Liverpool do Uruguai o provável quarto colocado.

Palpite: Palmeiras se classifica e deixa argentinos e equatorianos lutando pelo segundo posto.

O Atlético Mineiro não era cabeça de chave e caiu no grupo do mais frágil dos times com tal status: o Peñarol. Apesar dos cinco títulos e da enorme história, o time uruguaio não consegue emplacar uma boa campanha há anos na Libertadores. Rosario Central, campeão da Copa da LIga Argentina, e Caracas, que deve tirar pontos dos demais, completam o grupo.