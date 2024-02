Na vitória do Flamengo, a longa fase artilheira de Pedro

Se contarmos a sequência iniciada no ano de 2022, quando foi artilheiro e campeão da Libertadores, Pedro soma 71 gols em 127 aparições com a camisa rubro-negra. No ano passado ele foi o brasileiro que mais gols assinalou, 35 em 61 jogos.

O hat-trick, ou seja, três tentos no mesmo jogo, sobre o Bangu foi o quarto na carreira do camisa 9. Todos pelo Flamengo, o anterior em 2022, diante do Red Bull Bragantino. A fase artilheira de Pedro é longa. E continua.