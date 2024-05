Grêmio é mais forte com apoio em Curitiba e volta triunfal

Diferentemente do acontecido com o Inter ontem, em Barueri, o Grêmio se deu bem em Curitiba, ao derrotar o boliviano The Strongest com atuação convincente e gols de Soteldo, em jogada toda de Diego Costa, e João Pedro, um em cada tempo, aos 14 e 50 minutos, além de golaço de Galdino, ao roubar bola, aos 67, no meio de campo e ir até a área para bater cruzado e fazer 3 a 0, e outro, ainda mais bonito, também com desarme no meio de campo, e arremate de fora da área, aos 89, com Gustavo Nunes.

Em vez de 4 mil pessoas como na Arena Barueri, no Couto Pereira eram mais de 23 mil, em comovente apoio ao time.

Não há como se enternecer com a dupla GreNal e assim será até o fim de temporada, tantas barreiras ainda terá pela frente, assim como Juventude.