Pingos nos is sobre o gol do América

Antes mesmo de começar o intervalo o capitão do time pediu desculpas.

Durante o intervalo, se o clube tivesse achado que houve falta de fair play, deveria ter orientado os jogadores a fazer um gol contra logo na saída.

Entrariam para a História como autores de atitude ética rara, não inédita.

Nada disso aconteceu e o capitão americano ainda fez o gol da vitória.

A responsabilidade, portanto, é coletiva.

O autor do gol não é deve virar bode expiatório, o capitão no mínimo não exerce liderança de fato sobre os companheiros, o treinador bancou o João sem-braço em sua entrevista e o presidente do clube, de quem, em última análise, deveria partir a ordem para redimir o pecado, se omitiu.