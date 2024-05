Manchester vai parar em Londres

Neste sábado, 11h, com transmissão do canal de streamings Star+, Manchester City e Manchester United decidirão a Copa da Inglaterra, no estádio de Wembley, para 90 mil torcedores.



Manchester fica a cerca de 200 quilômetros de Londres e tem 550 mil habitantes.

O United já venceu a Copa 12 vezes, contra sete do rival.

O United nasceu em 1878, dois anos antes do City e era tão mais vencedor que chamava os rivais de seus "vizinhos barulhentos".