Thomaz Mazzoni (1900-1970) em e-book.

A modernidade chegou para trazer às novas gerações o conhecimento enciclopédico do jornalista que era chamado de Olimpicus.

Já está na Amazon o e-book do clássico História do futebol no Brasil: 1894-1950, de Thomaz Mazzoni, em edição revista e atualizada com bibliografia complementar.