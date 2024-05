Palmeiras, como Flamengo e Corinthians, em greve de futebol

Continua a operação tartaruga no futebol brasileiro.

Também o Palmeiras decepcionou em Ribeirão Preto ao se classificar para as oitavas da Copa do Brasil com insatisfatório 0 a 0 com o Botinha, e olhe lá, porque por pouco não tomou o gol que levaria a decisão à marca da cal, diante de mais de 18 mil frustrados torcedores.

O primeiro tempo foi de doer e, no segundo, com a mexidas de Abel Ferreira, o Palmeiras até melhorou, mas não a ponto de agradar.