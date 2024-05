A nova gestão prometeu tirar o clube do noticiário do crime, mas não consegue



Na campanha para presidência do Corinthians Augusto Melo garantiu que o clube sairia do noticiário policial.

Como prometeu vender os direitos do nome do centro de treinamentos, não fazer contratações irresponsáveis, nomear gente especializada para todos os departamentos etc e tal.

Assinantes leem mais AQUI.