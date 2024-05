O Neverlosen permanece extraordinário!

O Bayer Leverkusen terminou invicto o Campeonato Alemão, ao derrotar, em casa, o Augsburg, por 2 a 1.

Primeira vez de um clube ganhar sem derrotas o campeonato.

Foram 34 jogos com 28 vitórias, título conquistado com cinco rodadas de antecedência, 18 pontos de vantagem sobre o poderoso Bayer Munique, semifinalista da Champions League, e 27 pontos à frente do Borussia Dortmund, finalista da Champions.