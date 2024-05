CBF rejeita o Pará e o impacto da COP30 no futebol

Isto porque, imediatamente à confirmação da FIFA de que o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027, a CBF listou as cidades que receberão os jogos, excluindo o Pará e o Mangueirão.

Fosse o presidente Ednaldo um pouquinho mais inteligente nessa decisão e saberia que em novembro do próximo ano, a cidade de Belém do Pará irá receber delegações de chefes de estado do mundo todo, além de cientistas renomados, empresários e a imprensa internacional, para 10 dias de intensas discussões durante a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), evento de impacto mundial que acontecerá no coração da Amazônia.

Uma população flutuante avaliada em cerca de 45 mil pessoas.

Na realidade, presidente Ednaldo, a COP30 já está acontecendo em Belém com diversos painéis e seminários sobre temas que antecedem o grande evento do mundo ambiental, social e econômico, preparatórios que são da agenda final de discussões.

O melhor exemplo dessa preparação foi a visita do presidente francês Emmanuel Macron em março, para uma agenda oficial em Belém do Pará, que receberá outros chefes de estado ao longo deste ano e do próximo.

Da mesma forma, senhor presidente, essa semana o Papa Francisco recebeu o cacique Raoni no Vaticano, em reunião que também abordou temas ligados à COP30.