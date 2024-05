Quando precisei tomar, em meu estúdio de podcasts, uma decisão que há muito me atormentava e cujas consequências profissionais poderiam ser tóxicas e violentas, o telefone tocou dez minutos após eu anunciar que encerrava um de nossos programas de maior audiência. Era o Antero. Uma ligação que não era entre amigos, pois amigos não fomos, mas entre colegas de profissão e, acima e tudo, e aqui me envaideço um pouco, entre pessoas que não se omitem. Antero me acalmou, me encorajou e me deu palavras que pareciam vindas de um vidente. Me emancipava de todos os meus medos na minha hora mais vulnerável.

É, pois, o que a gente mais lê e ouve nos relatos dos amigos e amigas que dividiram de fato uma parte da vida com o Antero: deu atenção, carinho e suporte como se o estoque não tivesse fim. Não negou educação e generosidade a anônimos, distantes, fãs, ninguém. Teve atenção com os pequenos gestos e não se deixou seduzir com o prestígio a ponto de perder a bússola no bolso de trás. Construiu assim a sua biografia. Jamais caberia pessoa tão doce e pacífica naquele livro da Elena Ferrante.

Ou caberia, e faria a vida de suas protagonistas um pouco menos precárias. Afinal, ali, na obra, vemos uma garota muito jovem escolhendo a leitura de livros para adquirir um conhecimento que a tirasse da miséria intelectual com a qual lidava em casa e na rua. Ela devorava as opções baratas dos sebos da via Port´alba, uma ruela que visitei ano passado para imaginá-la. Antero seria um bom tio para Lenú. Certamente, também, um bom professor. Alguém influente de alguma forma.

Dois Grecos em duas vidas. Antero Greco, de um apartamento lotado só de livros, de uma sabedoria simples e acachapante, de gostos pontuados com ternura, foi o dono de uma das mais belas vidas que conheci. Dono, não, que essa palavra é forte demais. Antero foi condutor de uma bela vida. Acompanhamos no banco de trás, depois no do passageiro, e agora que "Il gas è finito" a gente deixa o calhambeque verde esmeralda silenciosamente estacionado debaixo de um Vesúvio de bondade que nunca cuspirá fogo e acima de uma avenida onde tantos carros cinzas e pretos buzinam, gritam e se esbofeteiam por um pouco mais de atenção - e um pouco menos de biografia.

Antero Greco entrou e saiu dessa grande carvoaria de nervos com um terno branco e um sapato polido. Nenhuma mancha no terno. O sapato ainda brilha.