A saída de cena de um trio especial e o humor no jornalismo esportivo

POR ELIAS AREDES JUNIOR

Nossa formação é um mosaico. Em qualquer profissão. Um pedaço aqui, outro acolá e a influência de muitos produz um novo rumo. Fiquei comovido com as mortes de Antero Greco, Silvio Luiz e Washington. Acompanhei boa parte da trajetória dos três. De cada um, aprendi conceitos que levo para minha trajetória profissional. Queria aprofundar em um ponto que os três tinham em comum: o humor. A utilização do humor.

Apolinho era o clássico humor carioca, com bordões e tiradas. E registre-se: trabalhava em publicidade, buscava anúncios, mas no ar nunca, jamais deixou em segundo plano a análise, a crítica, a notícia. Perdi a conta das vezes em que acompanhava jogos do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco nas ondas médias de minha casa e Apolinho, com seu jeito peculiar, não deixava de apontar mazelas de dirigentes e cartolas. Inclusive do seu clube do coração, o Flamengo.