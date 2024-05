Só a Nação pode esperar goleada no Bolivar

Só em um dos oito grupos da Libertadores não há time invicto.

No Grupo G, do Galo, que perdeu a invencibilidade e o 100% ontem para o Peñarol por 2 a 0, no Uruguai.

Fluminense (A), Talleres (B), The Strongest (C), Junior Barranquilla (D), Bolivar (E), Palmeiras (F) e River Plate (H) seguem sem perder, alguns em quatro jogos, outros já em cinco.