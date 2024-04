Crônica de uma derrota anunciada que virou vitória espetacular

Não que tenha deixado de correr riscos porque eram inevitáveis.

Mas empatou com Lázaro ao receber passe de Flaco López, o que já estava de ótimo tamanho, ambos vindos do banco quatro minutos antes, e fez o inacreditável 3 a 2 com Luís Guilherme, também saído da reserva, no derradeiro minuto dos cinco dados de acréscimos.

Aí não foram gols achados, ao contrário, foram construídos por um time que faz da persistência e da frieza suas melhores armas.

Queiram ou não, o Palmeiras é irritantemente eficaz para os rivais e esfuziantemente vitorioso para seus adeptos, como diz o treinador.

Não-palmeirenses, acordem com um barulho desses!