Invencibilidade do Flamengo morre nas alturas

Quando terminou o primeiro tempo em La Paz, pertinho do céu, 3.640 metros de altitude, o Flamengo se ajoelhou para tomar ar e agradecer ao principal morador da região pelo 1 a 1 no placar, gol do Bolivar do brasileiro Chico Da Costa no primeiro minuto, de cabeça, e do Flamengo de Matías Viña, no peito e na raça e direito a drible da vaca, um golaço, aos 5, para permanecer no placar até o fim dos 45 minutos iniciais, só Ele sabe como.

Ufa! A leitura do parágrafo acima também foi de tirar o ar.

Porque embora Bruno Henrique tenha perdido um gol feito em passe de Viña, quando quase cabeceou a trave em vez da bola, os bolivianos tiveram, no mínimo, outras quatro chances claríssimas de gol, e ou Rossi defendeu ou eles arremataram sem pontaria.