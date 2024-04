Everton se salva e condena o Liverpool

Gordon Pickford, do Everton, fez seis grandes defesas e não levou nenhum gol.

Alisson, do Liverpool, fez um milagre e sofreu dois gols, um em cada tempo.

O resultado de 2 a 0 no Derby de Liverpool, praticamente salvou o Everton do rebaixamento e tirou do Liverpool a chance de ser campeão inglês na despedida de Jürgen Klopp.