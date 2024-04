Botafogo transforma preocupação em vitória tranquila

O que prometia muito sofrimento no segundo.

Prometia, mas não cumpriu.

Logo no primeiro minuto, grande jogada de Júnior Santos pela esquerda deu o gol mais fácil do mundo aos pés de Eduardo.

O panorama da partida mudou a tal ponto que o segundo gol não demorou nem dez minutos, em lindo gol de Luiz Henrique para marcar seu reencontro com a torcida botafoguense, em excelente passe de Savarino que o craque retornado aproveitou com requintes de crueldade, ao deixar o goleiro de bunda no chão e a bola na rede.

Estava consolidada a primeira vitória do Glorioso na Libertadores, o que dá esperança de classificação.

Para fechar com chave de ouro, e para mostrar que pode substituir Tiquinho, Eduardo ainda fez o 3 a 0 já nos acréscimos, em jogada fruto da insistência de Mateo Ponte, gol meio ofuscado pelo desconto imediato dos peruanos: 3 a 1.