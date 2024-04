Bando corintiano perde para reservas do Argentinos Juniors

Luta, registre-se, havia por parte dos corintianos, mas como quem esmurra ponta de faca.

António Oliveira em meio aos seu provável arrependimento por ter trocado a paz do Cuiabá pela bagunça do Corinthians, trocou, aos 75, um Pedro por outro, o Henrique pelo Raul.

Este bando do Corinthians com a camisa do Cuiabá formaria um time capaz de vencer o Corinthians do ano passado dirigido por Vanderlei Luxemburgo.

Aos 90, Garro pôs a bola na cabeça de Pedro Raul e ele acertou a segunda finalização do bando entre as três traves, para boa defesa do goleiro Diego Rodríguez, em noite de quase descanso.

Quarto jogo seguido sem um gol sequer, terceira derrota e um empate, típico de quem não ganhará a taça que lhe falta no continente e que já deve pensar no que fazer para não ser rebaixado no Brasil.