Nosso atual maior clássico decepcionou e só projetou o próximo no Maracanã



Marque desde já em sua agenda: dia 4 de agosto, um domingo, no Rio de Janeiro, Flamengo e Palmeiras darão sequência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro à rivalidade estabelecida nos últimos anos em busca da hegemonia no futebol brasileiro.

