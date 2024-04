Futebol, o mais apaixonante, e cruel, dos esportes

A escolha em ver o time de Jürgen Klopp pareceu a óbvia.

Os Reds já venciam por 2 a 1 (terminou 3 a 1 e o time tem os mesmos 74 pontos do Arsenal, ambos com um mais que o City com um jogo a menos) quando o narrador anunciou que, no estádio de Wembley, depois de tomar 3 a 0, o Coventry havia empatado e levado o jogo para prorrogação.

Mudar de jogo se tornou obrigatório.

O primeiro gol do Coventry foi de canela, o segundo em bola de fora da área desviada que matou o goleiro e o terceiro de pênalti. Incrível.

Quatro minutos antes do fim da prorrogação, o que seria o 4 a 3 explodiu no travessão do United.

Mas quatro minutos depois, o quarto gol veio e a virada entraria para a História do futebol caso o VAR não revelasse um impedimento milimétrico.