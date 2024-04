Ufa! Santos leva mais de uma hora para fazer o gol salvador na estreia

Fábio Carille voltou com JP Chermont e Rodrigo para o segundo tempo e, aos 15 minutos, pôs Pedrinho e Furch em busca do gol obrigatório.

Que surgiu só aos 63 minutos da partida, em grande jogada de Pedrinho pela direita, ao enfileirar três adversários e bater prensado para ganhar três pontos. Ufa!

Era fundamental estrear vencendo.

E o desafogo veio aos 44, com Guilherme, em nova jogada de Pedrinho com rebote do goleiro: 2 a 0.

O VAR demorou e validou. Ufa, de novo!

São Pedrinho!