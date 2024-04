Atlético escalpela o Cruzeiro 

Gustavo Scarpa está de volta aos seus melhores dias para o futebol menos intensivo jogado no Brasil.

Além de ter voltado a marcar gols como na decisão mineira e no jogo contra o Criciúma, mostrou hoje que não esqueceu como fazer lançamentos do jeito que fez para o 1 a 0 diante do Cruzeiro, em gol de puxeta de Zaracho, aos 24 minutos.

Depois, ainda no primeiro tempo, participou tanto do segundo gol, de Paulinho, aos 35, quanto o de Arana, o terceiro, aos 46, com a colaboração generosa do goleiro Anderson, no verdadeiro show dado no Terreirão do Galo, com mais de 39 mil torcedores.