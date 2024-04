Corintiano sofre muito até por bobagem

O empate deixaria o alvinegro paulistano na zona.

Então, o Botafogo, também preto e branco, saiu na frente com Mateo Ponte, aos 32 minutos de jogo.

O Corinthians ficava fora da zona, com um quarteto de times sem ponto ganho.

De repente, no segundo tempo, em jogo lá e cá no Nilton Santos com apenas oito mil torcedores, entram, nos cariocas, Oscar Romero, o paraguaio irmão gêmeo do corintiano Ángel Romero e, nos goianos, Vágner Love, o que fez o gol do último título do Timão, o tricampeonato paulista em 2019.

Noves fora os afetos, restava ao Fiel torcer para as coisas ficarem como estavam ou, no máximo, o Glorioso fazer mais um gol.

É quase ridículo, mas assim que é.