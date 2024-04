O mais fácil, o mais difícil e o mais legal dos embates na Copa do Brasil

A classificação mais fácil na terceira fase da Copa do Brasil será entre Flamengo e Amazonas porque sem torcida contra para o rubro-negro, que jogará em casa em Manaus. O Maracanã receberá o jogo de ida.

O mais legal parece o entre Fortaleza e Vasco, porque os cearenses adoram uma Copa e farão o primeiro jogo no Castelão.

E o mais difícil entre Inter e Juventude, repetindo as semifinais do campeonato estadual, quando o time de Caxias do Sul se deu melhor. O jogo da volta será em Caxias.