Flamengo sela o destino de Carpini maltratado pelo São Paulo

Daí, com 12 minutos de jogo, Cebolinha se machuca e em seu lugar entra o ex-tricolor Luiz Araújo que, oito minutos depois, acerta um golaço de fora da área para fazer 1 a 0 e dar ao Flamengo todas as condições para controlar o jogo e levá-lo em banho-maria até o fim do primeiro tempo.

Aquilo ao feitio de Tite: sair na frente e garantir a vantagem.

Era como se a fritura iniciada no sábado pelo Fortaleza, no Morumbi, seguisse com requintes de covardia por parte da direção do São Paulo no Maracanã.

No segundo tempo o Flamengo voltou menos mineiro e mais carioca, envolvendo o São Paulo sem a menor pressão até que, aos 8 minutos, Pedro entrou driblando na área e chutou para Rafael dar rebote e De La Cruz aproveitar para fazer 2 a 0. Fácil, extremamente fácil.

O São Paulo era mero coadjuvante no espetáculo em que o protagonista era apenas quem estava de rubro-negro.

O segundo tempo agradava até o mais ranheta dos flamenguistas e o 2 a 0 era pouco para a superioridade de Bruno Henrique e companhia, mesmo sem Dom Arrascaeta em campo.