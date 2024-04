Real Madrid é mais falado, Manchester City tem melhor imagem

Esse rastreamento, realizado pela área de Tendências & Pesquisas da Imagem Corporativa mostra o também espanhol Barcelona em segundo lugar: a equipe catalã tem 17% das menções. Na terceira posição, com 15%, fica o francês Paris Saint-Germain (PSG).

Três times aparecem bem próximos no Share of Voice: o inglês Arsenal (11%), seguido por Bayern de Munique e Manchester City (ambos com 10%). Na lanterna, figuram Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, com 7% e 5%, respectivamente.

Do número total, a maioria das menções provêm das redes sociais (60%). As únicas equipes que fogem à regra são o alemão Borussia Dortmund e o inglês Manchester City, que têm mais espaço nos portais das mídias tradicionais (51% e 54%, respectivamente).

Número de seguidores é decisivo

O resultado tem alta correlação com o número de seguidores que os times apresentam nas redes sociais. Sem eliminar eventuais sobreposições nas diferentes plataformas, o Real Madri lidera o ranking das oitoequipes, com 28% do total de seguidores dos oito clubes presentes nas quartas de final da Champions League, seguido pelo Barcelona com 22%. O PSG alcança 14%, City e Bayern 10% e Arsenal 8%. Atlético de Madrid e Borussia aparecem bem atrás com 4%, cada.

Das redes sociais, as da Meta são as que mais contribuem com o Share de seguidores - Instagram com 38% e Facebook com 35%. Barcelona se destaca no Instagram eBayern no Facebook. TikTok, que no total apresenta 15% de participação, ultrapassa 20% entre seguidores do Atlético de Madrid e do Paris Saint-Germain.