Brasileirão começa como caranguejo

Inter 2, Bahia 1, sob chuva e pouco público, não esteve à altura da abertura do campeonato do país pentacampeão mundial, cada vez mais apenas um rótulo.

Fluminense 2, Bragantino 2, não foi mal.

São Paulo 1, Fortaleza 2, também.

Já Atlético Goianiense 0, Palmeiras 1 foi devagar quase parando, mas do ponto de vista alviverde deu pro gasto.

Os dois jogos com os dois times mais populares do Brasil, no entanto, foram vergonhosos.

No Serra Dourada o gramado era de futebol na areia, um desrespeito inaceitável em pleno século 21 para os dois times e para o torcedor em busca de bons espetáculos.