Brasileirão começa mal, a coragem das mulheres e o militante discreto

Entre os paulistas, coube ao Corinthians o primeiro clássico do Brasileiro de 24



O São Paulo tropeçou, em casa, no Fortaleza, o Bragantino ganhou um ponto contra o Fluminense, no Rio e o Corinthians teve o candidato ao título Atlético Mineiro pela frente, em Itaquera.

A estreia de um dos favoritos, o Palmeiras, em Salvador, dado o horário tardio, ficará para depois.

