Tricolores paulistas e cariocas começam mal o Brasileirão

O goleiro Cleiton, do Bragantino, e as traves do Maracanã, evitaram, até os acréscimos do primeiro tempo, que o Fluminense saísse na frente.

O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, segurou o São Paulo durante os 45 minutos iniciais no Morumbi.

Cleiton foi enfim vazado por Lima, depois que Ganso pôs a bola na cabeça dele, aos 48 minutos.