Inter vira e pára de empatar

O Brasileirão de 2024 começou como terminou o de 1988, no Beira-Rio, com Inter e Bahia.

Então, o 0 a 0 decretou o Tricolor como campeão brasileiro, primeiro e único verdadeiro clube nordestino campeão brasileiro.

Sob chuva, com alta intensidade e pouca pontaria, os dois times se revezaram na busca do gol, com a primeira defesa acontecendo só aos 22 minutos, em chute de Borré muito bem defendido por Marcos Felipe, e com a resposta baiana, três minutos depois, quando Rochet evitou o tento de Jean Lucas.