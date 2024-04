Na goleada do City, ESPN acha nova dupla à altura da Premier League

Nardini notabilizou-se ao lado do xará Meligeni nas transmissões de tênis e narra futebol com a mesma elegância, sem elevar a voz desnecessariamente, vocabulário rico, tiradas inteligentes, bem-humoradas, timbre agradável, enfim, à altura do City, do Liverpool ou do Arsenal.

Com Calçade, ou Marra, um deleite para os ouvidos do assinante.

Porque há uma triste tendência de narrações que confundem emoções com gritaria e a repetição de palavras como "incrível", "inacreditável", "milagre", "golaço", ou que tentam convencer o espectador de que o jogo é bom quando é ruim, como se quem visse fosse imbecil.

O jogo entre City e Luton foi de um time só e logo aos dois minutos os Cidadãos abriram o placar para depois criarem uma penca de oportunidades desperdiçadas ou salvas pelo goleiro.

Haaland, definitivamente não atravessa seu melhor momento, embora tenha causado o primeiro gol, contra, depois de perdê-lo miseravelmente no mesmo lance.

Aos 63, Kovacic fez o 2 a 0, ao pegar raro arremate da entrada da área.