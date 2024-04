As jogadoras de futebol seguem dando o exemplo de cidadania

Dois jogos nesta noite pelo Brasileirão feminino.

Palmeiras 4, Kindermann 0, e Santos 1, Corinthians 3.

Em ambos, as jogadoras ouviram o Hino Nacional ou comemoraram gol com as mãos tapando a boca, maneira de protestar contra a recontratação do técnico do Santos Kleiton Lima, denunciado em nada menos de 19 cartas por assédio sexual e moral pelas jogadoras santistas em 2023.