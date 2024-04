Jogadores brasileiros, treinem finalizações!

Os narradores gritam, não acreditam no que veem e o torcedor vai para cama tão exasperado que não consegue dormir.

Haja!

Então você aprende que existem o Huachipato, o Cobresal, o Real Tomayapo (é, o time boliviano que fez o Inter sofrer na baixitude do Beira-Rio em jogo sem gols) etc e tal.

Coisa horrorosa.

Ah, sim, o Flamengo ganhou de 2 a 0, segundo gol do estreante zagueiro Léo Ortiz, aos 40 minutos, e São Paulo também, com gol chorado de André Silva, aos 37 minutos, e outro de Calleri, aos 43, com as duas melhores defesas no segundo tempo do goleiro tricolor Rafael, diante de mais de 49 mil torcedores. No Maraca, mais de 55 mil torcedores.

Placares justos, mas com tal dificuldade que nada justifica.