Galo sofre mais do que deveria, mas segue 100% na Libertadores

O Galo ciscava, ciscava, ciscava no Terreirão, a massa apoiava, mas chutar no gol do fechado Rosario Central só mesmo com Hulk, aos 32 minutos.

E foi ele também quem, seis minutos depois, armou a jogada que resultou no gol de Gustavo Scarpa, ao dar drible seco na intermediária e passar para o 1 a 0, com frieza.

O Rosario não viajou para Buenos Aires afim de jogar e o novo Galo de Gabriel Milito gosta de ficar com a bola, mas precisa ser mais ousado para furar retrancas.