Liverpool agradece ao tenso 0 a 0 entre City e Arsenal

Do lado do City, de fato, como Guardiola havia anunciado, as sentidas ausências de Everson, Walker e Stones.

Já no Arsenal, diferentemente do que se dizia, Saka estava em campo e Martinelli no banco.

Aos anfitriões de Manchester, invictos em casa há 38 jogos, manter a invencibilidade seria pouco, vencer era fundamental, para ficar a um ponto e não dar folga ao líder Liverpool, com quem não jogará mais.