Wallace e Mauricio Souza não passearão pela Rue Doutor Sócrates

Porque, a exemplo do que fez o presidiário ex-deputado Daniel Silveira com a placa em homenagem a Marielle Franco, os dois seriam capazes de danificar a de Sócrates, que representa o repúdio a tudo que ambos são, um capaz sugerir dar tiro no presidente da República e o outro homofóbico até a medula.

Por melhores jogadores que tenham sido, são gente de quinta, e devem passar ao largo de uma rua em homenagem à delicadeza.