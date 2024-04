Faltam quatro jogos para o tetra do Manchester City

Se John Textor visse o jogo entre Nottinghan Forest e Manchester City denunciaria o centroavante neozelandês Chris Wood do Forest.

Porque quando estava ainda 0 a 0 ele furou na cara do gol.

E, no começo do segundo tempo, quando já estava 1 a 0 para o City, gol do zagueiro croata Gvardiol, de cabeça em cobrança de escanteio por De Bruyne, de novo na cara do gol, Wood bateu tão fraco que Gvardiol fez seu segundo gol, ao salvar o empate.