A Premier League enlouquece o mais são dos torcedores

O jogo estava equilibrado com o Tottenham, em sua casa, melhor, quando, em cobrança de escanteio, seu zagueiro fez lindo gol de cabeça. Contra!

Em seguida o Tottenham acertou o travessão e teve um gol anulado por impedimento milimétrico.

Em contra-ataque de lance em que o Tottenham reclamou dois pênaltis, o Arsenal fez 2 a 0 e em novo escanteio, antes do fim do primeiro tempo, fez 3 a 0, um exagero, mas que liquidava o derby.

Liquidava não fosse uma bobagem do goleiro do Arsenal que deu o 1 a 3 de presente em saída de bola no meio do segundo tempo controlado pelo Arsenal.

Aí, aos 85, um pênalti estúpido permitiu o 2 a 3 e o jogo virou uma maluquice pela qual o Arsenal não precisava ter passado.

A vitória pôs o Arsenal quatro pontos na frente do City, que joga logo mais para diminuir a diferença e tem um jogo a menos.