Vendaval do Criciúma em São Januário afunda a nau vascaína

Só que o segundo tempo começou como terminou o primeiro.

Aos 2, aos 10 e aos 23 minutos o Vasco viu o Criciúma jogar e marcar três gols, de novo com Fellipe Mateus, com Bolasie e com Meritão. Um vendaval!

Lotado que estava, São Januário começou a esvaziar, atitude compreensível e bem melhor que ser invadido.

Já o Criciúma fazia a festa no Rio, como em 1991, quando derrotou o Botafogo no Maracanã lotado e ganhou a Copa do Brasil.

Ramón Díaz resistirá nesta semana?