Brabas depilam o Fluminense; Mosqueteiros farão o cabelo?

No velho e romântico Parque São Jorge, um dos poucos estádios à inglesa que ainda restam no Brasil, as Brabas receberam o Fluminense e ainda no primeiro tempo abriram 4 a 0, um gol mais bem-feito que o outro por Érika, aos 4 e 16 minutos, Duda Sampaio, aos 24, e Jheniffer, aos 40.

Nos acréscimos do segundo tempo, Duda ainda fez 5 a 0.

O Corinthians sobra no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos em sete jogos, seis vitórias e um empate, com a Ferroviária, seis pontos à frente das vice-líderes mineiras do América.