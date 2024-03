Roger Machado: mais um técnico negro finalista nos estaduais

Tempos de afirmação daqueles que formam a maioria na população brasileira, mas sem a representação em nossa sociedade que merecem, pecado de um país que até hoje sofre pela falsa libertação dos que foram submetidos à desumanização.

No Beira-Rio com mais de 40 mil colorados, o Juventude foi melhor no primeiro tempo e fez 1 a 0, com Zé Marcos, aos 30 minutos, além de botar uma bola na trave.

O Inter reagiu no segundo, empatou com Renê de cabeça, aos 9, perdeu Mauricio expulso e sofreu para manter o empate que levou a decisão à marca do pênalti.

Daí o time de Caxias do Sul saiu-se melhor (5 a 4) e garantiu lugar na final, provavelmente contra o Grêmio, que jogará amanhã, em casa, contra o Caxias e pelo empate.

Mercado, no travessão com uma bomba, e Robert Renan, de cavadinha, perderam os pênaltis colorados.

É claro que o Juventude prefere fazer o Ca-Ju em busca de seu segundo título estadual.