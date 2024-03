Nada mal, Dorival! Sir Endrick apareceu!

O primeiro tempo em Wembley acabou como bela surpresa: a Seleção Brasileira jogou melhor do que se poderia esperar e criou as três maiores chances de gol, com Vini Jr., Walker salvou quase na linha fatal, com Lucas Paquetá, no pau, Dorival!, e com Raphinha, rente à trave.

E a defesa, mesmo com sofrimento nas bolas alçadas na área, soube se comportar, também porque teve a fortuna de não enfrentar nem Saka, nem Harry Cane.

Mas os ingleses também tinham pela frente um Brasil muito desfalcado.