O que o São Paulo paga e deve para intermediários é um absurdo

A publicação do balanço do São Paulo revela verdadeiro descalabro na relação com empresários de atletas e suas comissões.

Em 2023, dos 76,6 milhões de reais gastos em contratações nada menos de 44 milhões foram para os bolsos de empresários.

Trata-se, provavelmente, de algo inédito em qualquer clube de futebol pelo mundo afora.