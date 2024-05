O suculento cardápio do futebol no fim de semana

Todos os três jogos do Brasileirão só no Premiere.

Sábado fechado, o jogo do domingo, às 18h30, no Sportv e Premiere, será no Nilton Santos, entre o líder Botafogo contra o insinuante Bahia, disposto a complicar a vida do Glorioso, que vem de vitória sobre o Vitória, pela Copa do Brasil.

Verdade que também no domingo, ambos às 12h30, no Star+ haverá o clássico entre o ainda esperançoso Liverpool contra o Tottenham e, pela Bundesliga, Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen, na TV Cultura, Sportv e GOAT/OneFootball, que vale pela tentativa dos campeões alemães permanecerem invictos na antepenúltima rodada, em busca de façanha inédita desde 1903.

Jamais a Alemanha teve um campeão invicto.

Ufa!

Se você sobreviver ao fim de semana, tenha uma boa segunda-feira.