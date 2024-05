O fenomenal time de Leverkusen segue imbatível e derrota a Roma na Itália

Imagem: Divulgação/Site oficial do Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen é mesmo o maior fenômeno do futebol mundial.

Depois de ganhar a Bundesliga invicto e interromper a série de 11 títulos seguidos do Bayern Munique, está disputando as semifinais da Liga Europa, a Copa Sul-americana do Velho Continente, e hoje jogou contra a Roma, na capital italiana.

Jogou e venceu com absoluta autoridade e bom futebol, para chegar a 47 jogos sem derrota, com 39 vitórias, imbatível na atual temporada 23/24.