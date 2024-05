Tarcisio de Freitas ataca a Cultura e recusa diálogo

Assunto: Governo Tarcísio e Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo promovem ataques à cultura e recusam diálogo com o setor

Nos últimos meses, o setor cultural de São Paulo tem sido impactado por decisões do governo Tarcísio que prejudicam a cultura em todo o estado, como a recusa do PAC do governo federal, que poderia beneficiar 94 municípios paulistas com a construção dos chamados CEUs da Cultura, e a extinção do programa Oficinas Culturais, incluindo a demissão de cerca de 40 funcionários, o impacto negativo na renda de centenas de prestadores de serviço e o fechamento definitivo do espaço que abrigava a Oficina Cultural Alfredo Volpi em Itaquera, bairro localizado na periferia da capital.

Também a Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, deixou de existir, perdendo o seu caráter de espaço cultural livre para experimentações e com diversas possibilidades de uso do espaço e passando a ter uma programação transitória realizada por diferentes Organizações Sociais que têm contratos com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, de forma improvisada e pouco transparente, sem equipe e verba próprias.



As decisões, tomadas sem apresentar estudos e sem qualquer diálogo com o setor cultural, municípios e a população, geraram imensa preocupação. Trabalhadores e gestores culturais buscaram formas de dialogar com a Secretaria, porém não foram atendidos.