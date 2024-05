Brabas ganham pela sétima vez em oito jogos, com péssima arbitragem

As Brabas do Corinthians fizeram 3 a 1 nas Vingadoras do Atlético Mineiro no segundo tempo, quando sempre sobram fisicamente e, por incrível que possa parecer, as mineiras têm do que reclamar.

Porque quando estava 0 a 0 houve pênalti claro de mão na bola que a assopradora de apito marcou fora da área, aos 7 minutos do segundo tempo.

Também o primeiro gol corintiano, de Vic Albuquerque, aos 12, nasce de lance em que claramente Duda Sampaio, que pôs a bola na área, voltava de posição em impedimento.